A espera está chegando ao fim. Neste domingo, 15, Ronaldinho Gaúcho retornará ao futebol profissional após 11 anos longe dos gramados. A RedeTV! transmitirá a partida entre Ravenna e Forlì, a partir das 12h30, no canal da emissora no YouTube, e às 13h na televisão aberta.

A transmissão terá narração de Marcelo do Ó, comentários de Jukanalha e Paulo Jamelli e reportagem de João Kerr. A programação especial acompanhará os momentos que antecedem o confronto e todos os bastidores da partida.

O confronto da terceira divisão italiana é um sucesso de público, com todos os ingressos esgotados no Estádio Bruno Benelli, em Ravenna, na Itália. A ligação entre Ronaldinho e a equipe italiana começou a ser construída em junho, quando o brasileiro acertou sua chegada ao clube e adquiriu uma participação acionária na instituição.

Campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, vencedor da Liga dos Campeões da UEFA pelo Barcelona e eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA em 2004 e 2005, Ronaldinho Gaúcho é um dos jogadores mais admirados de sua geração. Seu estilo irreverente e sua capacidade de transformar cada jogada em espetáculo fizeram do camisa 10 um dos maiores ícones da história do futebol.