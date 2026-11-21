A superioridade na posse de bola e a precisão no ataque ditaram o ritmo no estádio Ennio Tardini. Neste sábado, 21, a Roma venceu o Parma por 1 a 5, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Italiano.

Com uma atuação de gala de Donyell Malen, autor de quatro gols, a equipe visitante confirmou o favoritismo, puniu os donos da casa na etapa final e manteve sua invencibilidade na competição.

Empate breve e avalanche de gols

O time comandado pelo técnico Gasperini controlou as ações desde o início, terminando a partida com 68% de posse de bola. O placar foi inaugurado aos 39 minutos, quando Donyell Malen marcou após assistência de Emanuele Lulli. O Parma, que teve Emanuele Valeri punido com cartão amarelo aos 43 minutos, conseguiu reagir no início da segunda etapa. Aos 54 minutos, Nesta Elphege empatou o jogo para os donos da casa, com passe de Mariano Troilo.

A igualdade no placar durou pouco. Aos 56 minutos, a entrada de Wesley Vinícius França Lima no lugar de Emanuele Lulli mudou a dinâmica ofensiva da Roma. Donyell Malen voltou a marcar aos 68 minutos, recolocando os visitantes em vantagem. Três minutos depois, aos 71, Rodrigo Mora ampliou.

A reta final foi dominada pela dupla Wesley e Malen: aos 77 e aos 90 minutos, o atacante balançou as redes mais duas vezes, ambas com assistências do jogador que saiu do banco de reservas.

Números do confronto

Apesar do placar elástico, o Parma também buscou o ataque, registrando 17 finalizações totais contra 19 da Roma. No entanto, a eficiência fez a diferença: os visitantes acertaram o alvo nove vezes, exigindo quatro defesas do goleiro Daffara.

Do outro lado, o Parma finalizou seis vezes no gol, parando em cinco defesas do goleiro Svilar. A partida foi disciplinada, com apenas o cartão amarelo de Valeri no primeiro tempo e nenhuma advertência na etapa final.

Tabela e próximos compromissos

Com o resultado, a Roma chega a 30 pontos e segue na 2ª colocação do Campeonato Italiano, ostentando uma campanha de nove vitórias e três empates. Contando este jogo, a equipe soma quatro vitórias e um empate nos últimos cinco compromissos pelo torneio. Já o Parma, que era o 16º colocado antes do jogo, segue com oito pontos na mesma posição, acumulando três derrotas, um empate e apenas uma vitória em sua sequência recente na liga.

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A Roma volta a campo na quarta-feira, 25, contra o Paris Saint-Germain, que venceu o Nice de virada, pela Uefa Champions League. O Parma buscará a recuperação no próximo sábado, 28, quando visita o Frosinone pelo Campeonato Italiano.