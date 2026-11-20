A Roma encerrou a preparação para retomar a disputa do Campeonato Italiano com novidades no elenco. Para o confronto contra o Parma, no Estádio Ennio Tardini neste sábado, 21, o técnico Gian Piero Gasperini recebeu sinal verde do departamento médico e relacionou peças importantes que estavam indisponíveis.

O goleiro Mile Svilar, o zagueiro Gianluca Mancini e o atacante Paulo Dybala estão recuperados de seus respectivos problemas físicos e integraram a lista de relacionados para a partida. Embora feliz com o retorno de jogadores chave, o técnico Gasperini adotou cautela – especialmente com o craque argentino, que ficou cerca de um mês afastado.

“Eles treinaram bem. Apenas Lorenzo Pellegrini permanece (machucado), cujo retorno levará mais tempo, e Devyne Rensch, que poderá se recuperar em breve”, disse Gasperini. “Quanto a Dybala em particular, vamos avaliá-lo durante a partida e ver como ele reage. No momento, ele está recuperado fisicamente. Veremos como ele se sai”.

Além dos três titulares, o goleiro Pierluigi Gollini superou um incômodo nas costas e também fica à disposição da comissão técnica no banco de reservas para o duelo válido pela 12ª rodada da competição nacional.

Ainda invicta na Serie A, a Roma está em terceiro lugar, a dois pontos da líder Lazio.