O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, exigiu concentração máxima de seu elenco para a partida contra o Nice pela Ligue 1, em coletiva de imprensa concedida nesta sexta-feira, dia 20, antes do jogo agendado para sábado, 21. O comandante espanhol rejeitou qualquer distração motivada pelo compromisso seguinte diante da Roma, válido pela Champions League.

O alerta de Luis Enrique sobre o rendimento em campo

Em entrevista coletiva divulgada pelo jornal Corriere dello Sport, Luis Enrique advertiu sobre os riscos de atuar em ritmo reduzido na competição nacional: “Se pensarmos que podemos jogar esta partida a 50%, estamos mortos e será uma derrota. E isso não significa colocar os jogadores com mais qualidade em uma partida como esta. Não é Football Manager, onde você coloca os onze melhores jogadores e vence. Não”.

Como o treinador avalia a preparação da equipe

Para o treinador, montar uma formação competitiva exige muito mais do que apenas reunir nomes renomados em uma prancheta tática. O comandante ressaltou que a dedicação coletiva e a intensidade sem a posse de bola determinam os resultados reais, descartando qualquer postura de comodismo entre os atletas.

A sequência decisiva do Paris Saint-Germain

O Paris Saint-Germain busca manter a liderança e o ritmo competitivo no cenário doméstico antes de receber o time italiano no Parque dos Príncipes. A comissão técnica encara o duelo local como um teste determinante para medir o foco e a maturidade do grupo.