O Nice recusou uma solicitação formal da organização internacional de direitos dos animais Peta para aposentar Mèfi, a águia que atua como mascote oficial do clube francês. A ave realiza voos sobre o gramado antes das partidas da equipe desde 2013.

A entidade argumentou que o ambiente de uma arena esportiva, com barulho elevado, refletores intensos e aglomeração de torcedores, entra diretamente em conflito com o bem-estar de um animal selvagem.

“O águia é um símbolo de liberdade, mas Mèfi não pode desfrutar da sua”, afirmou a Peta em comunicado oficial, divulgado pelo jornal Nice-Matin. A instituição solicitou que a equipe adote uma fantasia ou figura inanimada em substituição ao animal vivo.

Como a diretoria do OGC Nice respondeu ao pedido

A resposta do clube francês ocorreu por meio de uma correspondência institucional enviada aos representantes da organização de proteção animal. O dirigente Maurice Cohen sustentou a continuidade das apresentações da ave, destacando o valor histórico e a representatividade da mascote para o município e para a comunidade esportiva.

“Não compartilhamos do seu pedido de pôr um fim à presença de Mèfi durante os nossos jogos (…) Mèfi encarna um símbolo profundamente enraizado no patrimônio da Cidade, do clube e no apego de várias gerações de torcedores”, afirmou Cohen, segundo o L’Équipe.

O clube acrescentou que a tradição é “perfeitamente compatível” com uma abordagem responsável que respeita o bem-estar do animal. “Mèfi é acompanhada por um falcoeiro profissional que tem todas as certificações necessárias para praticar sua profissão”, continuou Cohen.