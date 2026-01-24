O Estádio La Beaujoire será palco de um confronto decisivo neste domingo, 25. O Nantes recebe o Nice em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Francês. A bola rola às 11h (horário de Brasília), colocando frente a frente duas equipes que buscam desesperadamente se afastar da zona de perigo.

Confronto direto contra o Z-4

O duelo é confronto direto na luta contra o rebaixamento. Ambas as equipes atravessam fases ruins e sofrem pressão por resultados imediatos. Para os mandantes, vencer significa a chance de igualar a pontuação de um rival direto e ganhar fôlego. Já para os visitantes, um triunfo fora de casa serviria para abrir distância da zona da degola. A expectativa é de um jogo tenso, marcado pela disputa física e pelo nervosismo típico de confrontos na parte baixa da tabela.

Nantes busca reação em casa

Os Canários vivem um momento extremamente delicado na Ligue 1. Ocupando a 16ª colocação com apenas 14 pontos, o time está imerso na briga para não cair. A campanha reflete a instabilidade do elenco: são apenas três vitórias, cinco empates e dez derrotas até o momento. O retrospecto recente acende o sinal de alerta, com quatro derrotas nos últimos cinco jogos. Jogando diante de sua torcida, a equipe precisa transformar a pressão em motivação para somar três pontos vitais.

Nice tenta encerrar jejum de vitórias

Do outro lado, o Nice chega em uma situação ligeiramente melhor na classificação, mas com uma forma recente ainda mais preocupante. Estacionado na 15ª posição com 18 pontos, o time vê a distância para o Z-3 diminuir a cada rodada. As Águias não venceram nenhum dos seus últimos cinco compromissos, acumulando quatro derrotas e um empate no período. Com uma campanha geral de cinco vitórias, três empates e dez derrotas, o clube encara este jogo como crucial para evitar ser arrastado definitivamente para a zona de rebaixamento.

Onde assistir ao jogo

A partida promete ser disputada, com ambas as defesas pressionadas a evitar erros. O torcedor brasileiro terá diversas opções para acompanhar o duelo ao vivo. A transmissão será realizada pela CazéTV (YouTube), no streaming do Amazon Prime Video, e também estará disponível através das plataformas Disney+ e Samsung TV Plus.