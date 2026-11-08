O Nice confirmou o bom momento e venceu o Angers por 2 a 0 neste domingo, 8, no estádio Raymond Kopa, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Francês 2026/27. Com um gol logo no início e outro na reta final, os visitantes garantiram os três pontos e mantiveram a ascensão na tabela de classificação, aprofundando a sequência negativa dos donos da casa.

O resultado reflete o contraste entre as duas equipes na competição. Com a vitória, o Nice chegou aos 17 pontos e ocupa a 5ª colocação. Já o Angers, que estacionou nos oito pontos, amarga o 16º lugar.

Os números do jogo mostram que, apesar do equilíbrio na posse de bola (51% para o Angers e 49% para o Nice), os visitantes foram mais perigosos: finalizaram 16 vezes, sendo oito no alvo, contra 11 arremates do Angers, que acertou a meta defendida por Diouf em apenas três oportunidades.

Vantagem precoce e definição na etapa final

O Nice não perdeu tempo e abriu o placar logo aos dois minutos de jogo, com gol de Sofiane Diop após assistência de Mohamed Amoura. O primeiro tempo seguiu sem novas alterações no marcador, mas com advertências para os donos da casa: Carlens Arcus e Ousmane Camara receberam cartões amarelos.

Na segunda etapa, os técnicos Gilli, do Angers, e Pantaloni, do Nice, promoveram diversas alterações em suas equipes. A mexida dos visitantes surtiu efeito direto no placar. Aos 72 minutos, Gauthier Hein entrou no lugar do autor do primeiro gol, Sofiane Diop. Pouco depois, aos 78 minutos, Hein deu o passe para Jonathan Clauss marcar o segundo gol do Nice, definindo o placar de 2 a 0.

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Sequência e próximos compromissos

A vitória consolida a boa fase do Nice no Campeonato Francês. Contando este jogo, a equipe soma quatro vitórias e apenas uma derrota nas últimas cinco rodadas da competição. O cenário é oposto para o Angers, que acumula quatro derrotas e um empate no mesmo recorte de partidas pelo torneio nacional.

As duas equipes voltam a campo no próximo final de semana. No dia 21, o Nice terá um compromisso em casa contra o Paris Saint-Germain. No dia 22, o Angers visita o Paris FC.