O Brest venceu o Lyon por 2 a 0 na tarde deste domingo, 8, no estádio Francis Le Blé, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Francês. Em um confronto onde os visitantes controlaram a posse de bola, os donos da casa apostaram na objetividade para construir o resultado, marcando no primeiro tempo e selando o placar nos acréscimos da etapa final.

Eficiência contra a posse de bola

O desenho tático da partida ficou claro nas estatísticas: o Lyon terminou o jogo com 69% de posse de bola e trocou 658 passes, contra apenas 312 do Brest. No entanto, a equipe mandante, armada no 4-2-3-1 pelo técnico Julien Lachuer, foi muito mais perigosa. O Brest finalizou 13 vezes, sendo seis no alvo, exigindo quatro defesas do goleiro Greif.

Aos 22 minutos do primeiro tempo, a eficiência deu resultado quando Kamory Doumbia deu a assistência para Noah Edjouma abrir o placar. O Lyon, por sua vez, finalizou 10 vezes na partida, mas apenas duas na direção do gol, parando em duas defesas do goleiro Selvik.

VAR em ação e decisão nos acréscimos

No segundo tempo, o Lyon buscou o empate e chegou a ter um momento de expectativa para mudar a história do jogo. Aos 17 minutos da etapa final, um lance de pênalti a favor dos visitantes foi revisado pelo VAR, mas a decisão apontou que não houve pênalti, e a partida seguiu.

O jogo se manteve disputado até os minutos finais, com os dois times promovendo diversas substituições. Já nos acréscimos, aos 49 minutos, o Brest teve um pênalti a seu favor. Ludovic Ajorque, que havia recebido cartão amarelo pouco antes, foi para a cobrança, converteu e garantiu a vitória por 2 a 0.

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Situação na tabela e próximos jogos

Com este resultado, o Brest chega a 15 pontos e assume a 9ª colocação na tabela, confirmando a boa fase: contando este jogo, são três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos pelo campeonato. O Lyon estaciona nos 17 pontos, na 4ª posição, e amarga sua terceira derrota nos últimos cinco jogos na competição.

O Brest volta a campo no próximo dia 21, para enfrentar o Strasbourg, pelo Campeonato Francês. O Lyon joga no mesmo dia, também pela liga nacional, contra o Lille.