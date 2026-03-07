Neste domingo, 8, o Nice recebe o Rennes no estádio Allianz Riviera, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Francês. A bola rola às 13h15 (de Brasília) em um duelo que coloca frente a frente duas equipes com realidades opostas na temporada 2025/26.

Nice busca recuperação urgente

A situação do Nice inspira cuidados. Ocupando a 15ª colocação com 24 pontos, a equipe vê a zona de rebaixamento próxima e precisa reagir. A campanha até o momento é irregular, somando seis vitórias, seis empates e 12 derrotas.

O retrospecto recente aumenta a pressão sobre o elenco: o time não vence há cinco rodadas na liga nacional. Essa sequência negativa inclui derrotas para Paris FC e Lyon, além de empates contra Lorient, Monaco e Brest. Jogando em casa, onde não vence há seis partidas pelo campeonato, o triunfo é tratado como obrigação para acalmar os ânimos e evitar uma crise maior na Riviera Francesa.

Rennes em ascensão

Em contrapartida, o Rennes vive uma fase iluminada. Na 6ª posição com 40 pontos, a equipe visitante chega ao duelo após conquistar três vitórias consecutivas, superando adversários como PSG, Auxerre e Toulouse. Com 11 triunfos na competição, o time demonstra consistência tática e confiança elevada.

O objetivo é manter o ritmo para encostar no pelotão de frente. Uma vitória neste domingo pode igualar a melhor sequência da equipe na Ligue 1 desde fevereiro de 2024, consolidando a candidatura do clube a uma vaga continental.

Onde assistir ao vivo

Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar o duelo, a partida será transmitida pela CazéTV e pela plataforma de streaming Prime Video.