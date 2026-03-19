Em entrevista a série “Um Dia Com”, da CazéTV, o atacante Endrick comentou as diferenças entre o futebol francês e o espanhol e destacou o alto nível de intensidade física encontrado na Ligue 1. O brasileiro afirmou que já percebia essa característica antes mesmo de atuar na França, especialmente ao acompanhar outros jogadores brasileiros no país.

“Sem dúvidas, é um negócio louco. Eu já via isso antes, quando o Neymar veio pra cá, por isso ele se lesionou muito. É pancada atrás de pancada, e os caras não param. Às vezes os árbitros veem, às vezes não, é difícil”, afirmou o jogador do Lyon.

Apesar das dificuldades, o jogador também ressaltou aspectos positivos do campeonato francês, principalmente a liberdade para o jogo mais intenso.

“O jogo é muito bom também, porque você pode ir pra cima, pode chegar firme. Desde quando comecei a ver o campeonato francês, eu já percebia isso. E agora jogando aqui, não tem dúvida: é pancada, os caras são agressivos, e a gente tem que ir pra cima também.”

Endrick chegou ao clube francês no fim de dezembro, com contrato de empréstimo válido até 30 de junho. Com rápida adaptação, o jogador virou titular absoluto da equipe dirigida por Paulo Fonseca, marcando seis gols em 12 partidas, além de ter colaborado com três assistências.

O bom momento rendeu ao camisa 9 o retorno à seleção brasileira para a Data Fifa de março, nos amistosos contra França e Croácia, nos Estados Unidos.