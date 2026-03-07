Neste domingo, 8, o Groupama Stadium será palco de um confronto importante pela 25ª rodada do Campeonato Francês. O Lyon recebe o Paris FC a partir das 16h45 (de Brasília), em um duelo que coloca frente a frente equipes com ambições opostas na tabela da Ligue 1.

Situação das equipes e o fator Endrick

O Lyon entra em campo pressionado, mas com o objetivo claro de consolidar sua vaga na próxima Champions League. Atualmente na 3ª posição com 45 pontos, fruto de 14 vitórias, três empates e sete derrotas, a equipe busca reabilitação imediata após sofrer dois reveses consecutivos para Strasbourg e Olympique de Marseille. O time aposta no fator casa e no talento individual para retomar o caminho das vitórias.

O grande destaque da equipe é o atacante brasileiro Endrick. Emprestado pelo Real Madrid até junho de 2026 visando ganhar minutagem para a Copa do Mundo, o jovem craque tem sido peça fundamental no setor ofensivo e é a principal esperança da torcida para furar a defesa adversária.

Do outro lado, o Paris FC vive uma realidade de resistência. Ocupando a 14ª colocação com 26 pontos, fruto de seis vitórias, oito empates e dez derrotas, o clube luta para se manter na elite em sua primeira temporada na primeira divisão após um hiato de 46 anos.

O time chega com o moral elevado após uma vitória vital por 1 a 0 sobre o Nice na última rodada, resultado que deu um respiro na briga contra o rebaixamento. A estratégia deve focar na contenção defensiva e nos contra-ataques para tentar surpreender o gigante francês.

Onde assistir

Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar o duelo, a partida será transmitida pela CazéTV e pelo serviço de streaming Prime Video.