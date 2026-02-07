Neste domingo, 8, o gramado do Allianz Riviera será palco de um dos confrontos mais tradicionais da França. O Nice recebe o Monaco às 13h (horário de Brasília), em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Francês. O duelo coloca frente a frente rivais regionais em momentos distintos na tabela de classificação.

O cenário do Derby de la Côte d’Azur

Conhecido como o “Derby de la Côte d’Azur”, o embate carrega uma rivalidade que transcende a pontuação. No entanto, para a temporada 2025/2026, a urgência por resultados dita o tom do confronto. O Nice, jogando em casa, vive um momento de pressão e busca se afastar da zona de perigo, enquanto o Monaco tenta consolidar uma recuperação para sonhar com vagas em competições europeias.

Como chegam as equipes

O time da casa entra em campo necessitando de estabilidade. Ocupando a 13ª colocação com 22 pontos (6 vitórias, 4 empates e 10 derrotas), o Nice faz uma campanha irregular. A forma recente reflete essa instabilidade, com alternância de resultados nas últimas cinco rodadas. A torcida espera que o fator casa seja determinante para reencontrar o caminho das vitórias e trazer tranquilidade para a sequência da temporada.

Já o Monaco chega para o confronto em uma situação ligeiramente mais confortável, ocupando a 10ª posição com 27 pontos. Com uma campanha de 8 vitórias, 3 empates e 9 derrotas, os visitantes mostram sinais de reação após uma sequência difícil. Uma vitória fora de casa no clássico seria fundamental para elevar o moral do elenco e permitir uma aproximação com o pelotão de frente da Ligue 1.

Onde assistir a Nice x Monaco

Para os torcedores brasileiros, a partida terá ampla cobertura. O jogo será transmitido ao vivo e gratuitamente pela CazéTV, disponível no YouTube.