Vivendo bom momento na Europa, o atacante Endrick, do Lyon, voltou a falar sobre a seleção brasileira. Durante entrevista na série “Um Dia Com”, da CazéTV, o camisa 9 admitiu ter sentido falta do ambiente da seleção e sobre o desejo de estar na próxima Copa do Mundo. Ele foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para a Data Fifa de março.

“Meu sonho é, sem dúvidas, estar na Copa. Todo mundo já quis ser jogador um dia e quis jogar uma Copa, e é meu sonho também. Se eu estiver lá, é treinar, trabalhar e agradecer a Deus todos os dias por estar ali com aqueles jogadores, em busca do título mundial”, disse Endrick.

Endrick será testado nos amistosos do Brasil contra França e Croácia, nos dias 26 e 31, respectivamente, nos Estados Unidos. O atacante relembrou a convivência com jogadores experientes do elenco, destacando ter sentido saudades da realação mais próxima com os companheiros.

“Sinto muitas saudades de estar com o Alisson e o Marquinhos. Era uma conversa muito saudável, que fluía bem, são jogadores experientes e capitães da Seleção. Era muito bom estar com eles. Quando ia pro campo, eu ficava muito com Vini, Paquetá, Bruno Guimarães. A amizade fica.”

Endrick chegou ao clube francês no fim de dezembro, com contrato de empréstimo válido até 30 de junho. Com rápida adaptação, o jogador virou titular absoluto da equipe dirigida por Paulo Fonseca, marcando seis gols em 12 partidas, além de ter colaborado com três assistências.

O bom momento rendeu ao camisa 9 o retorno à seleção brasileira. Com a amarelinha, são três gols em 14 partidas disputadas. A última delas na derrota por 4 a 1 para a Argentina, em Buenos Aires, pela 14ª rodada das Eliminatórias.