O Milan mostrou eficiência para vencer o Frosinone por 5 a 1 neste domingo, 22, no San Siro, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Italiano. Mesmo com menos finalizações totais que o adversário, os donos da casa aproveitaram as chances criadas e contaram com o brilho de Adrien Rabiot, autor de duas assistências, além do impacto imediato de seus jogadores que vieram do banco de reservas.
Vantagem construída cedo
A equipe comandada pelo técnico Ruben Amorim não demorou a abrir o placar. Logo aos quatro minutos de jogo, Gabriele Calvani marcou contra, colocando o Milan em vantagem. Aos 19, Adrien Rabiot deu primeira assistência dele na partida, servindo Gonçalo Ramos, que ampliou o marcador.
O Frosinone, que terminou o jogo com mais finalizações totais (15 contra 12) e escanteios (9 a 2), conseguiu descontar aos 25 minutos com Patrizio Masini, mantendo a disputa aberta até o intervalo.
Impacto do banco e goleada
No segundo tempo, as substituições do Milan surtiram efeito. Ardon Jashari, que entrou no lugar de Davide Bartesaghi no intervalo, marcou o terceiro gol aos 48 minutos, novamente com passe de Rabiot.
Pouco depois, aos 51 minutos, Alphadjo Cissè substituiu Gonçalo Ramos e, aos 60, transformou a vitória em goleada após assistência de Diego Moreira, em lance que foi confirmado pelo VAR. Aos 68 minutos, Pulisic fechou o placar de 5 a 1.
Defensivamente, o goleiro Maignan fez duas defesas na partida, enquanto Palmisani, do Frosinone, realizou quatro intervenções.
O jogo foi marcado por 17 faltas e quatro cartões amarelos para os visitantes, contra apenas seis faltas e um amarelo para os donos da casa.
Situação na tabela e próximos jogos
Com o resultado, o Milan chega a 27 pontos e ocupa a 4ª colocação do Campeonato Italiano. Contando este jogo, a equipe soma quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco compromissos pela competição. Já o Frosinone permanece com 20 pontos, na 7ª posição, acumulando duas vitórias, um empate e duas derrotas em sua sequência recente no torneio.
O Milan volta a campo na próxima quinta-feira, 26, contra o Olympiacos, pela Uefa Europa League, e depois visita o Cagliari, no dia 30, pelo Italiano. O Frosinone joga no sábado, 28, contra o Parma, e no sábado seguinte, 5, recebe a Inter de Milão, ambos os confrontos pelo campeonato nacional.