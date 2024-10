Futebol ao vivo: onde assistir aos jogos de hoje (21/10/2024)

A segunda-feira chega com um teor mais calmo, para finalização de rodadas dos campeonatos nacionais ao redor do mundo. Com uma semana de Champions League, as partidas desta segunda fecham rodadas e iniciam a preparação para o torneio europeu.

Publicidade

O destaque fica para a série B, que entra em seu período decisivo para os clubes.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Jogos do dia: horários e onde assistir

Brasileirão série B

20h – Chapecoense x Goiás (Premiere / SporTV)

Premier League

16h – Forest x Crystal Palace (Disney+ Brasil)

LaLiga

16h – Valencia x Las Palmas (Disney+ Brasil)

Série A italiana