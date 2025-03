Onde assistir à Inter de Milão x Monza pela Serie A

Na 28ª rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão, líder da competição, enfrenta o Monza, que ocupa a última posição na tabela. Este embate acontece no icônico estádio San Siro, em Milão, e promete ser um teste significativo para ambas as equipes. A Inter busca consolidar sua liderança, enquanto o Monza luta para escapar da zona de rebaixamento.

A Inter de Milão chega a este confronto embalada por uma vitória crucial contra o Feyenoord na Liga dos Campeões. No entanto, na Serie A, a equipe de Simone Inzaghi empatou recentemente com o Napoli, o que manteve a disputa pelo título acirrada. O técnico italiano enfrenta a incerteza sobre a participação do ala-esquerdo Dimarco, que pode ser substituído por Carlos Augusto, um ex-jogador do Monza, caso não esteja apto a jogar.

Denzel Dumfries, Marko Arnautovic, Lautaro Martínez, Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni comemoram vitória da Inter de Milão – Isabella Bonotto/AFP

A situação atual do Monza na Série A

O Monza vive um momento complicado na Serie A, com apenas uma vitória em 2025. A equipe comandada por Alessandro Nesta acumula sete derrotas e um empate nos últimos nove jogos, o que a coloca na lanterna do campeonato com apenas 14 pontos. Para escapar do rebaixamento, o Monza precisa urgentemente de vitórias, mas enfrenta o desafio de jogar contra o líder do campeonato com cinco possíveis desfalques importantes.

Estratégias e desafios da Inter de Milão

A Inter de Milão, sob o comando de Simone Inzaghi, tem demonstrado um futebol consistente, tanto no cenário nacional quanto internacional. A equipe busca manter a liderança na Serie A e conta com jogadores-chave como Lautaro Martínez e Thuram para garantir os gols necessários. A dúvida sobre a participação de Dimarco pode levar a mudanças táticas, com Carlos Augusto ou Bastoni prontos para assumir a posição, caso necessário.

Como o Monza pode surpreender a Inter

Apesar das dificuldades, o Monza pode tentar surpreender a Inter de Milão apostando em uma defesa sólida e em contra-ataques rápidos. A equipe de Alessandro Nesta precisa encontrar maneiras de superar suas limitações e aproveitar as oportunidades que surgirem durante o jogo. A presença de jogadores como Baldé e Ganvoula será crucial para qualquer chance de sucesso.

Expectativas para o confronto

O jogo entre Inter de Milão e Monza promete ser um duelo interessante de opostos. Enquanto a Inter busca consolidar sua posição no topo da tabela, o Monza luta para evitar o rebaixamento. A partida, que será transmitida pela ESPN e Disney, atrai a atenção dos fãs de futebol que esperam um espetáculo emocionante no San Siro.

