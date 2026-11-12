O técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, precisou realizar um corte em seu grupo de atletas para o confronto diante da Sérvia, válido pela Liga das Nações, nesta sexta-feira, 13. O treinador havia chamado inicialmente 24 jogadores, mas o regulamento oficial da competição limita o número a 23 atletas inscritos na súmula para cada partida.

Conforme informações divulgadas pela revista alemã Kicker, o atacante Wael Mohya, de 17 anos e revelação do Borussia Mönchengladbach, acabou sendo o nome preterido pelo comandante para a partida em Belgrado.

A presença do jovem atleta na convocação inicial foi uma das principais novidades da lista de Klopp, que busca integrar talentos emergentes à rotina da equipe principal.

Apesar de não figurar entre os 23 relacionados para o confronto de sexta-feira, Mohya viajou com a delegação para a Sérvia e segue integrado aos trabalhos da comissão técnica. O jogador continuará treinando normalmente com o elenco e poderá ser opção para o duelo seguinte contra a Holanda, marcado para a próxima segunda-feira, 16, em Berlim.