Nesta quarta-feira, 14 de janeiro de 2026, a PreZero Arena, em Sinsheim, será o palco de um confronto decisivo pela 17ª rodada do Campeonato Alemão. O Hoffenheim recebe o Borussia Mönchengladbach às 16h30 (horário de Brasília), em uma partida que coloca frente a frente duas equipes com ambições distintas na tabela de classificação.
Hoffenheim mira a zona de classificação europeia
O confronto é crucial para as aspirações do Hoffenheim de se manter no grupo de elite da Bundesliga. Atualmente na 6ª colocação com 27 pontos, a equipe da casa ocupa a zona de classificação para a Conference League e sabe que uma vitória é fundamental para continuar sonhando com vagas em competições mais prestigiosas, como a Europa League ou a Champions League.
A campanha até aqui é sólida, com 8 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. No entanto, a forma recente mostra oscilação: nos últimos cinco jogos, o time registrou um empate, uma vitória, uma derrota, outra vitória e mais um empate. Jogando em casa, a expectativa é que a equipe assuma o controle para não permitir a aproximação dos rivais diretos.
Borussia Mönchengladbach busca regularidade
Do outro lado, o Borussia Mönchengladbach vive uma temporada de altos e baixos. Ocupando a 10ª posição com 19 pontos, os visitantes tentam se afastar de vez da segunda metade da tabela. Uma vitória fora de casa contra um adversário do G6 traria a confiança necessária para buscar uma temporada mais consistente.
O retrospecto recente reflete a instabilidade do time: nos últimos cinco compromissos, o Gladbach alternou entre vitória, duas derrotas consecutivas, uma vitória e um empate. Embora não corra riscos iminentes de rebaixamento, a equipe precisa pontuar para evitar qualquer aproximação com a zona perigosa e tentar sonhar com algo mais ambicioso na temporada 2025/26.
Prováveis escalações e desfalques
O técnico do Hoffenheim, Christian Ilzer, enfrenta problemas para montar a equipe. O zagueiro Albian Hajdari cumpre suspensão, enquanto o atacante Bazoumana Touré está na Copa das Nações Africanas e o defensor Koki Machida segue lesionado.
Provável escalação do Hoffenheim: Oliver Baumann; Vladimir Coufal, Robin Hranáč, Bernardo; Grischa Prömel, Wouter Burger, Leon Avdullahu, Alexander Prass; Fisnik Asllani, Tim Lemperle.
Pelos lados do Gladbach, os desfalques também preocupam o setor ofensivo. Nathan N’Goumou, Robin Hack e Tim Kleindienst continuam no departamento médico.
Provável escalação do Borussia Mönchengladbach: Moritz Nicolas; Joe Scally, Nico Elvedi, Kevin Diks, Luca Netz; Rocco Reitz, Yannik Engelhardt, Philipp Sander; Florian Neuhaus, Giovanni Reyna; Haris Tabakovic.