A 15ª rodada do Campeonato Alemão começa com um clássico de peso e muita tradição. Nesta sexta-feira, 19 de dezembro de 2025, o Borussia Dortmund recebe o Borussia Mönchengladbach no imponente Signal Iduna Park. A bola rola às 16:30 (horário de Brasília) em um confronto que promete agitar a tabela da Bundesliga.

Onde assistir a Borussia Dortmund x Borussia Mönchengladbach

Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance deste duelo germânico, a partida terá ampla cobertura no Brasil. A transmissão ao vivo será realizada pelos canais X Sports e Canal GOAT (ambos no YouTube), além do aplicativo OneFootball.

Aurinegros em busca da liderança

O time da casa entra em campo vivendo um momento de solidez, mas ciente de que não pode deixar os líderes escaparem. Ocupando a 3ª colocação com 29 pontos, o Dortmund ostenta uma campanha consistente: são 8 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota até o momento. A equipe aposta na força da “Muralha Amarela” para transformar essa consistência em domínio e garantir sua vaga na próxima Liga dos Campeões.

A forma recente mostra um time resiliente, vindo de uma sequência de resultados mistos. Para se consolidar como um candidato real ao título e pressionar os rivais diretos, somar três pontos em casa é tratado como obrigação nesta rodada.

Gladbach tenta escalar a tabela

Do outro lado, o Gladbach chega para o confronto buscando encontrar equilíbrio na temporada. Atualmente na 11ª posição com 16 pontos, a equipe visitante tem oscilado bastante, somando 4 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. A distância para a zona de classificação europeia exige uma reação imediata.

O retrospecto recente reflete essa instabilidade, alternando bons momentos com tropeços. Enfrentar um dos gigantes da competição fora de casa será o teste definitivo para provar se o time tem fôlego para brigar na parte superior da tabela ou se continuará estagnado no meio da classificação.

Prováveis escalações e desfalques

Para o duelo, o Dortmund terá desfalques importantes. O meia Jobe Bellingham está suspenso após ser expulso na última partida. Além dele, Özcan e Bensebaini também são baixas certas por lesão. Jogadores como Brandt, Sabitzer, Anton e Anselmino ainda são dúvidas e serão reavaliados.

Pelo lado do Gladbach, a lista de ausências é extensa, incluindo Kleindienst, Hack, Ngoumou, Chiarodia e Urbich. Neuhaus, Friedrich e Honorat também são dúvidas para o confronto.