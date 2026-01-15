A bola vai rolar para a 18ª rodada do Campeonato Alemão, trazendo um confronto decisivo para a definição da tabela intermediária. Neste sábado (17), o Hamburgo recebe o Borussia MGladbach no Volksparkstadion. A partida está marcada para as 11h30 (horário de Brasília) e coloca frente a frente dois times que buscam maior regularidade na temporada 2025/26.

Situação no campeonato e expectativas

O confronto no Volksparkstadion é considerado um divisor de águas para ambas as equipes nesta altura da temporada. Para o Hamburgo, a vitória é fundamental para criar uma margem de segurança em relação à zona de rebaixamento. Atuando em casa, a pressão da torcida será um fator extra para que o time consiga os três pontos e respire na competição.

Do lado do Borussia MGladbach, o jogo é visto como a oportunidade de engatar uma sequência positiva e não se desgarrar do pelotão que sonha com vagas para competições europeias, como a Liga Europa ou a Conference League. Uma derrota pode significar um distanciamento perigoso desses objetivos.

Hamburgo busca estabilidade em casa

O time da casa entra em campo pressionado pela necessidade de somar pontos e se afastar da zona de perigo. Atualmente na 14ª colocação com 16 pontos, o Hamburgo vive uma campanha de altos e baixos, somando até aqui quatro vitórias, quatro empates e oito derrotas. A equipe precisa fazer valer o mando de campo para aliviar a tensão na tabela.

A forma recente do clube mostra uma oscilação preocupante. Nos últimos cinco jogos, o time registrou uma derrota, um empate e outra derrota, intercalados com duas vitórias anteriores. Essa inconsistência tem impedido o clube de escalar a classificação, tornando o duelo deste sábado crucial para retomar a confiança diante de sua torcida.

Gladbach tenta encostar na parte de cima

Do outro lado, o Borussia MGladbach chega ao norte da Alemanha em uma situação ligeiramente mais confortável, mas ainda longe do ideal. Ocupando a 10ª posição com 19 pontos, a equipe visitante tem uma campanha de cinco vitórias, quatro empates e oito derrotas. O objetivo é conquistar os três pontos para tentar uma aproximação com o bloco que briga pelo G-6.

Assim como seu adversário, o Gladbach sofre com a irregularidade. Seu retrospecto recente é uma verdadeira gangorra de resultados: derrota, vitória, derrota, derrota e vitória. Para sair com um resultado positivo, o time precisará estabilizar seu sistema defensivo e aproveitar as oportunidades criadas, buscando quebrar a sequência de alternância de resultados.

Prováveis escalações e desfalques