O Borussia Mönchengladbach conquistou sua primeira vitória no Campeonato Alemão de 2026/27 ao superar o Stuttgart por 3 a 2, nesta sexta-feira, 23, na MHP Arena. Os visitantes, que vinham de seis derrotas nas primeiras seis rodadas, souberam ser eficientes para reverter uma desvantagem inicial e garantir os três pontos, mesmo diante do amplo controle de posse de bola dos donos da casa.

O confronto começou favorável ao Stuttgart, que abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo com Ermedin Demirović, aproveitando assistência de Dženan Pejčinović. A equipe mandante ditou o ritmo da troca de passes, terminando a partida com 70% de posse de bola e 693 passes trocados contra apenas 289 do adversário. No entanto, o Gladbach mostrou objetividade. Aos 38 minutos do primeiro tempo, Joe Scally recebeu passe de Zento Uno e igualou o marcador antes do intervalo.

Na volta para a segunda etapa, os visitantes precisaram de pouco tempo para virar a partida. Aos seis minutos, Shuto Machino balançou as redes após assistência de Wael Mohya. O próprio Mohya ampliou a vantagem aos 21, desta vez contando com passe de Scally. O Stuttgart tentou reagir e descontou aos 38 minutos com mais um gol de Demirović, servido por Jamie Leweling, que havia entrado no decorrer da etapa final. Apesar da pressão, o Gladbach, que finalizou 16 vezes na partida contra 15 do Stuttgart, segurou o resultado até o apito final.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Gladbach soma seus primeiros três pontos no campeonato, mas permanece na 18ª e última colocação. O Stuttgart estaciona nos seis pontos e ocupa o 14º lugar, amargando sua quarta derrota nas últimas cinco rodadas do torneio.

Publicidade Continua após a publicidade

O Stuttgart volta a campo no próximo sábado, 31, quando visita o Bayer Leverkusen pelo Campeonato Alemão, antes de encarar o Galatasaray na terça-feira, 03, pela Champions League. O Gladbach também joga no sábado, contra o Paderborn, em casa, pela Bundesliga.