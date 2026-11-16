O futuro do atacante Endrick voltou a ganhar destaque no mercado de transferências europeu. De acordo com informações do jornal italiano Corriere dello Sport, o Milan prepara uma investida para contratar o jogador brasileiro junto ao Real Madrid na próxima janela de transferências, em uma operação que pode alcançar o valor total de 70 milhões de euros (cerca de R$ 445 milhões na cotação atual).

Segundo a publicação, o modelo de negócio estudado pela diretoria rossonera prevê o pagamento de 60 milhões de euros fixos (aproximadamente R$ 380,7 milhões), acrescidos de 10 milhões de euros (R$ 63,5 milhões) em variáveis condicionadas ao cumprimento de metas esportivas.

Para convencer o clube espanhol a liberar a joia, o acordo também incluiria uma cláusula de recompra fixada em 80 milhões de euros (R$ 507,6 milhões) a favor do Real Madrid.

Pouco espaço e especulações

O interesse do futebol italiano surge em meio à baixa minutagem de Endrick na capital espanhola. Na atual temporada, o brasileiro participou de apenas sete partidas pelo Real Madrid — somando 140 minutos em campo —, com um gol marcado e nenhuma assistência.

Apesar da pouca utilização, o técnico merengue, José Mourinho, manifestou-se recentemente a favor da permanência do atacante no elenco. Antes de retornar a Madri, Endrick havia se destacado na temporada passada atuando por empréstimo no Lyon, da França.

Esta não é a primeira vez que o nome do jogador é ligado ao clube de Milão nesta janela de notícias. Na última semana, o mesmo Corriere dello Sport noticiou que o atacante teria recusado uma transferência por empréstimo para o Milan devido a questões religiosas envolvendo o mascote oficial do clube italiano, um diabo. A versão, no entanto, foi prontamente negada pelo estafe do atleta.

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Oportunidade na seleção

Enquanto define os rumos de sua carreira na Europa, Endrick ganha uma nova oportunidade para mostrar serviço com a camisa da seleção brasileira. O atacante foi confirmado pelo técnico Carlo Ancelotti como titular no amistoso desta terça-feira, 17, contra Singapura.

Ele assumirá a vaga deixada por Raphinha, que cumpre suspensão após ter sido expulso na derrota do Brasil para o Japão, no último sábado.