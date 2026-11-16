A Grécia confirmou sua superioridade estatística e venceu a Sérvia por 1 a 0 nesta segunda-feira, 16 no Panthessaliko Stadium, em Volos. Em partida válida pela sexta rodada da Nations League, os donos da casa controlaram as ações e garantiram o triunfo com um gol na etapa final, mantendo o adversário zerado na competição.
Domínio grego e gol de substituto
O cenário do jogo foi de controle da seleção grega. Com 62% de posse de bola, a equipe finalizou 17 vezes, sendo seis no alvo, e cobrou nove escanteios, enquanto a Sérvia arriscou apenas um chute em toda a partida.
Exigido, o goleiro sérvio Petrovic registrou cinco defesas. A insistência dos mandantes deu resultado aos 69 minutos. Georgios Masouras, que havia entrado na vaga de Anastasios Douvikas aos 61 minutos, balançou as redes após receber assistência de Vangelis Pavlidis, definindo o marcador.
Situação no Grupo B
Com o resultado, a Grécia, que iniciou a rodada na segunda colocação da Liga A – Grupo B, chega a 11 pontos ganhos. Contando este confronto, a equipe soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos pelo torneio.
Já a Sérvia vive situação oposta: segue com zero ponto e acumula cinco derrotas em suas últimas cinco apresentações na competição.