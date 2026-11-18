Cinco meses após retornar ao futebol europeu para defender o Ajax, da Holanda, o atacante Marcos Leonardo vive um período de adaptação e busca por espaço entre os titulares. Apesar de ainda não ter engatado uma sequência expressiva de partidas, o jogador de 23 anos adota um discurso de serenidade, trata o momento como uma “reconstrução” na carreira e descarta completamente qualquer possibilidade de voltar ao futebol brasileiro no curto prazo.
Em entrevista ao site ge, o centroavante revelou que recebeu sondagens de clubes do Brasil — com Flamengo e São Paulo surgindo entre os interessados durante e após sua saída do Al-Hilal, da Arábia Saudita —, mas enfatizou que seu foco permanece na Europa, onde possui vínculo longo.
“Eu fico feliz pelo interesse dos clubes. Todo clube grande tem meu respeito. Mas não é o momento para mim. Eu tenho cinco anos de contrato aqui e acho que não é o momento de eu voltar para o Brasil”, afirmou o atleta, revelado pelo Santos. A permanência também é respaldada pela diretoria holandesa, representada pelo diretor técnico Jordi Cruyff, que já manifestou publicamente não ter intenção de negociá-lo.
Dos 16 jogos disputados pelo Ajax até aqui, Marcos Leonardo iniciou como titular em apenas quatro oportunidades. Ao todo, soma 550 minutos em campo (descontados os acréscimos) — média de 34,3 minutos por partida — e três gols marcados.
Segundo o próprio jogador, a pouca minutagem inicial tem relação direta com o desequilíbrio físico na chegada ao clube. “Eu cheguei aqui e estava vindo de 40 dias de férias, enquanto o pessoal já estava treinando antes. O pessoal já estava a milhão, bem fisicamente. Mas agora eu estou bem fisicamente, trabalhando muito. Tenho um personal que me ajuda também. Agora estou mil vezes melhor”, explicou.
Mesmo pregando paciência e respeito às escolhas da comissão técnica, o brasileiro não esconde a ansiedade por ganhar sequência imediatamente após o encerramento da atual Data Fifa. “É o que espero, e não para o segundo semestre da temporada. Quero agora, já para depois dessa Data Fifa. Todo jogador gosta de estar em campo, ajudar o elenco, é o que eu quero. Essa minha volta para a Europa é uma reconstrução. É um processo, que às vezes é doloroso, mas estou amadurecendo bastante aqui”, declarou.