Em entrevista concedida ao podcast Addict O Foot, o meio-campista Bryan Dabo relembrou a morte do zagueiro Davide Astori. Capitão da Fiorentina, Astori faleceu aos 31 anos, vítima de parada cardíaca enquanto dormia em um hotel de Udine, em 4 de março de 2018, antes de partida contra a Udinese pelo Campeonato Italiano.

Como o elenco percebeu a ausência do capitão

Contratado pela equipe em janeiro de 2018, Dabo afirmou que a ausência do defensor provocou estranheza imediata no grupo logo no início do dia. “Nós vamos para o café da manhã, ele é sempre o primeiro normalmente, e lá ele não está. Alguém pergunta: ‘Onde está o Davide?’ Nós não sabemos, então voltamos para os nossos quartos”, disse Bryan Dabo.

Pouco depois, barulhos de ambulâncias e viaturas policiais soaram na concentração. Em seguida, a porta de seu quarto foi aberta pelo treinador Stefano Pioli, que estava em lágrimas e acompanhado do atacante Cyril Théreau para comunicar a perda.

Trauma e repercussão psicológica no elenco

Dabo relatou o impacto imediato ao presenciar a cena no quarto do companheiro. “Nós entramos no quarto, olhamos e vemos o corpo. Mesmo agora quando falo disso […] Eu falei sobre isso com vários jogadores, isso marcou a todos eles”, afirmou o atleta.

O episódio traumático gerou consequências na rotina do meio-campista nos meses seguintes ao ocorrido na concentração italiana. “Eu tive um mês ou dois em que, quando eu dormia, eu acordava no meio da noite. Eu estava com medo”, completou o volante.