A Fiorentina recebeu a Atalanta nesta quinta-feira, 29, no estádio Artemio Franchi, em Florença, e ficou no empate por 2 a 2, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Italiano. Apesar de dominar a posse de bola e chegar a virar a partida no segundo tempo, a equipe da casa cedeu a igualdade e não conseguiu melhorar sua situação na parte inferior da tabela.
Vantagem visitante antes do intervalo
O jogo começou com uma alteração precoce na Atalanta, que substituiu Thomas Kristensen por Giorgio Scalvini logo aos quatro minutos do primeiro tempo. A Fiorentina, comandada pelo técnico Paolo Vanoli, acumulou mais finalizações ao longo da partida. No entanto, quem abriu o placar foi a equipe visitante. Aos 41 minutos, Nicola Zalewski serviu Charles De Ketelaere, que balançou as redes e colocou o time do técnico Maurizio Sarri em vantagem antes do intervalo.
Na volta para a segunda etapa, a Fiorentina transformou o volume de jogo em gols. Aos oito minutos, Alieu Njie aproveitou assistência de Álex Jiménez para deixar tudo igual. O momento continuou favorável aos donos da casa e, aos 16 minutos, o próprio Njie deu o passe para João Mário marcar e virar o placar. A vantagem, porém, não se sustentou. A dupla da Atalanta voltou a funcionar com os papéis invertidos: De Ketelaere deu a assistência para Zalewski decretar o 2 a 2.
Os números da partida refletem a insistência da Fiorentina, que disparou 26 finalizações contra 10 da Atalanta. Contudo, foram apenas quatro chutes no alvo para os mandantes, enquanto os visitantes acertaram a meta defendida por David de Gea cinco vezes, exigindo três defesas do goleiro espanhol. Do outro lado, Marco Carnesecchi fez duas intervenções.
Com o resultado, a Fiorentina chega a cinco pontos e permanece no 18º lugar, acumulando uma sequência de cinco jogos sem vitória na competição, com dois empates e três derrotas. A Atalanta vai a 11 e ocupa a 12ª posição na tabela.
As duas equipes voltam a campo na próxima segunda-feira, 02, pelo Campeonato Italiano. A Fiorentina visita o Sassuolo, enquanto a Atalanta recebe o Parma.