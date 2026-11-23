O Paris Saint-Germain foi forçado a antecipar seus planos para a janela de transferências de janeiro após sofrer baixas severas no setor ofensivo. Com as lesões de ligamento cruzado anterior sofridas pelos atacantes Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué, que devem afastá-los do restante da temporada europeia, a diretoria parisiense realizou sondagens por três jovens pontas brasileiros. A informação é do portal TEAMtalk.
Quais nomes foram procurados na Premier League?
O primeiro jogador procurado pela cúpula do clube francês foi o atacante Estêvão, de 19 anos, do Chelsea. Contudo, o time londrino descartou prontamente qualquer avanço nas tratativas, reforçando que o brasileiro integra o projeto de longo prazo da equipe inglesa.
Cenário similar ocorreu na abordagem feita por Rayan, de 20 anos. O Bournemouth demonstrou forte resistência em liberar o ponta no meio do calendário esportivo europeu, inviabilizando uma investida imediata.
Por que Alisson Santana se tornou o plano viável?
Diante das recusas no futebol inglês, o nome de Alisson Santana desponta como a opção mais acessível para a equipe dirigida pelo técnico Luis Enrique. O ponta brasileiro de 21 anos atua pelo Shakhtar Donetsk e soma seis gols e cinco assistências em 16 partidas nesta temporada, números que agradam à comissão técnica para suprir as ausências com rapidez.