O Fenerbahce venceu o Shakhtar por 1 a 0 na tarde desta quarta-feira, 25, em partida válida pela quinta rodada da Champions League.

O confronto, disputado no estádio Stamford Bridge, em Londres, foi decidido com um gol de Vedat Muriqi. Com o resultado, o time turco mantém um retrospecto recente positivo na competição, enquanto os ucranianos amargam sua terceira derrota consecutiva.

VAR em ação e placar zerado

A primeira etapa em Londres foi marcada pelo equilíbrio e pela intervenção da arbitragem de vídeo. Aos 19 minutos, o Fenerbahce teve um gol anulado pelo VAR. O Shakhtar, comandado pelo técnico Turan em um esquema 4-1-4-1, tentou controlar as ações e terminou o jogo com 53% de posse de bola, mas encontrou dificuldades para furar o bloqueio adversário nos primeiros 45 minutos, que terminaram sem gols.

Muriqi decide na etapa final

No segundo tempo, a equipe do técnico Belözoğlu, postada no 4-2-3-1, conseguiu transformar seu volume ofensivo em vantagem. Aos 56 minutos, Vedat Muriqi marcou o gol que garantiu a vitória do Fenerbahce. Ao longo da partida, os visitantes foram mais perigosos, registrando 12 finalizações totais contra oito do Shakhtar, e exigiram três defesas do goleiro Riznyk.

Do outro lado, Ederson fez duas intervenções para garantir o zero no placar de sua equipe. O duelo seguiu disputado, com dois cartões amarelos para o Shakhtar e um para o Fenerbahce na etapa final, mas o 1 a 0 se manteve até o apito final.

Situação e próximos compromissos

Com o revés, o Shakhtar, que iniciou a rodada na 25ª colocação, estaciona nos quatro pontos em cinco jogos disputados. Contando este jogo, a equipe ucraniana soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos da competição, vindo de três reveses seguidos por 1 a 0. Já o Fenerbahce, também contando este duelo, tem um balanço de duas vitórias, dois empates e uma derrota em seus últimos cinco compromissos pelo torneio.

As duas equipes voltam a campo pela competição na quarta-feira, dia 9 de dezembro. O Shakhtar visitará o Slovan Bratislava, enquanto o Fenerbahce jogará fora de casa contra o Lask.