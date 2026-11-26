Sunderland e Jagiellonia protagonizaram um duelo de extremo equilíbrio na tarde desta quinta-feira, 26, no estádio Of Light, na Inglaterra. Em partida válida pela quinta rodada da fase de pontos corridos da Liga Europa, as equipes empataram por 1 a 1.

O time da casa abriu o placar no início da etapa final, mas os visitantes responderam rapidamente para decretar a igualdade no marcador.

Gols concentrados no segundo tempo

Após um primeiro tempo sem alterações no placar, marcado apenas por um cartão amarelo para Chris Rigg e três substituições precoces promovidas pelo técnico Le Bris no Sunderland, a rede balançou logo na volta do intervalo.

Aos dois minutos da etapa complementar, Timur Tutierov aproveitou a assistência de Enzo Le Fée para colocar os donos da casa em vantagem. No entanto, a resposta do Jagiellonia foi imediata. Aos sete minutos, Kamil Jóźwiak marcou para a equipe polonesa, fechando o placar em 1 a 1.

Números espelham a igualdade

As estatísticas da partida refletem a paridade vista em campo. As duas equipes dividiram a posse de bola exatamente em 50% e trocaram o mesmo número de passes durante os 90 minutos: 435 para cada lado.

O Sunderland, postado em um 4-2-3-1, arriscou um pouco mais no ataque, registrando 16 finalizações (sete no gol) contra 12 do Jagiellonia (cinco no alvo), que atuou no esquema 4-3-3 sob o comando de Siemieniec. No quesito disciplinar, o time inglês recebeu apenas um cartão amarelo no primeiro tempo, enquanto os visitantes foram advertidos duas vezes na etapa final.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Sunderland, que iniciou a rodada na 9ª colocação, chega a oito pontos em cinco jogos disputados na competição continental. O retrospecto recente dos ingleses no torneio agora contabiliza duas vitórias, dois empates e uma derrota. Já o Jagiellonia soma um empate que se junta a uma vitória e três derrotas em seus últimos cinco compromissos pela Europa League.

O Sunderland volta suas atenções para o Campeonato Inglês, onde terá dois desafios em sequência: recebe o Tottenham no domingo, 29, e visita o Liverpool na quarta-feira, 2 de dezembro.

O Jagiellonia, por sua vez, segue focado na competição continental e volta a campo na quinta-feira, 10, para enfrentar o Crystal Palace, antes de encarar o Lyon na quinta-feira, em 21 de janeiro.