O Kauno Zalgiris conquistou seus primeiros pontos na Conference League ao vencer por 2 a 0 o Riga no Darius and Girėnas Stadium, em Kaunas. A partida disputada nesta quinta-feira, 26, teve seu rumo definido no fim do primeiro tempo, quando a equipe visitante perdeu dois jogadores por cartão vermelho direto, permitindo aos donos da casa construir o placar na etapa final.

Descontrole letão e expulsões

O confronto começou a mudar de figura aos 40 minutos da primeira etapa, quando Iago Siqueira recebeu cartão vermelho direto e deixou o Riga com um a menos. A situação dos visitantes piorou drasticamente nos acréscimos.

Após uma revisão do VAR que indicou alteração de cartão aos 48 minutos, o goleiro titular Kenan Pirić também foi expulso com vermelho direto logo na sequência. Para recompor a meta, o técnico Didier Zanetti precisou sacar Ferreira caio e promover a entrada do goleiro reserva Frenks Dāvids Orols.

Vantagem numérica e gols na etapa final

Com dois jogadores a mais em campo e controlando 58% da posse de bola, o Kauno Žalgiris transformou a superioridade em gols no segundo tempo. Aos 56 minutos, Anthony Kalik abriu o placar aproveitando assistência de Leon Krekovic.

Pouco depois, aos 61 minutos, Gabriel Debeljuh converteu cobrança de pênalti para ampliar e dar números finais ao duelo. A equipe da casa terminou a partida com 14 finalizações no total, sendo sete no alvo, contra nove tentativas do Riga.

Situação na tabela e próximos jogos

O resultado traz alívio para o Kauno Žalgiris. A equipe, que entrou em campo na 36ª posição sem nenhum ponto e vindo de três derrotas na competição, agora soma três pontos em quatro jogos. Já o Riga conhece seu primeiro revés no torneio, após acumular uma vitória e três empates nas rodadas anteriores.

As duas equipes voltam a campo pela Conference League na quinta-feira, 10 de dezembro. O Kauno Žalgiris viaja para enfrentar o Egnatia Rrogozhinë, enquanto o Riga recebe a Atalanta.