O Besiktas venceu o Beer Sheva por 2 a 1 na tarde desta quinta-feira, 26, na Batumi Arena, em Batumi, em partida válida pela quinta rodada da Liga Europa.

Após um primeiro tempo de muita insistência e um pênalti desperdiçado, a equipe construiu o resultado na etapa final com gols de Junior Olaitan e Orkun Kökçü, enquanto Javon East descontou para os visitantes. O confronto foi marcado pelo alto volume ofensivo do Besiktas, que finalizou 28 vezes contra a meta adversária.

Pênalti desperdiçado e insistência

Apoiado em sua formação 4-3-3, o Besiktas buscou o controle das ações desde o início, o que se refletiu nos 54% de posse de bola e nas dez finalizações no alvo ao longo do jogo. O Beer Sheva tentava resistir à pressão e viu seu goleiro, Wolff, terminar a partida com oito defesas.

A grande chance da primeira etapa ocorreu aos 49 minutos, quando Orkun Kökçü teve a oportunidade de abrir o placar em cobrança de pênalti, mas acabou desperdiçando a penalidade, levando o empate sem gols para o intervalo.

Redenção e gols na etapa final

No segundo tempo, o técnico Italiano promoveu mudanças no Besiktas, aos 14 minutos, colocando Junior Olaitan e Dušan Vlahović em campo. A alteração surtiu efeito aos 30 minutos, quando Junior Olaitan balançou as redes e inaugurou o marcador. Pouco depois, aos 34, o Besiktas, teve um gol anulado após revisão do VAR.

Aos 45 minutos, Orkun Kökçü se redimiu do pênalti perdido e ampliou a vantagem após receber assistência de Dušan Vlahović. O Beer Sheva ainda encontrou tempo para reagir: aos 48 minutos, Javon East, que também havia saído do banco de reservas, marcou o gol dos visitantes com passe de João Victor. O goleiro Alemdar, do Besiktas, também teve trabalho no confronto, registrando oito defesas nas nove finalizações certas do adversário.

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Com o resultado, o Besiktas soma agora três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco jogos na competição. Já o Beer Sheva, que entrou na rodada na 33ª posição, segue com apenas um ponto conquistado em cinco partidas disputadas, com um balanço de quatro derrotas e um empate nesta sequência recente. O Besiktas volta a campo na quinta-feira, 10/12, contra o Bayer Leverkusen. No mesmo dia, o Beer Sheva enfrenta a Juventus, também pela Europa League.