Ryan Roberto teve uma atuação de destaque nesta quarta-feira, 25. O atacante marcou quatro gols na vitória do Shakhtar Donetsk sub-19 por 6 a 0 sobre o Fenerbahçe sub-19, em Londres, pela quinta rodada da fase principal da Uefa Youth League. Com uma grande exibição, o brasileiro foi o principal nome da goleada e comandou a primeira vitória da equipe ucraniana nesta edição do torneio.

Titular na partida, Ryan começou a construir sua atuação ainda no primeiro tempo. Aos 26 minutos, recebeu passe de Tverdokhlib e ampliou a vantagem do Shakhtar.

Pouco depois, aos 40, voltou a balançar as redes após assistência de Petruk. Na etapa final, marcou aos 53 minutos, em cobrança de pênalti sofrido por ele mesmo, e fechou a goleada aos 87. Tverdokhlib, aos 15, e Chornenkyi, aos 27 minutos, completaram o placar.

“Fico muito feliz com a partida e por poder ajudar a minha equipe com esses quatro gols. Não é todo dia que isso acontece, então temos que celebrar e valorizar bastante. Foi uma grande partida de todo o time. O nosso grupo é muito bom e, graças a Deus, pude ajudar novamente. Espero que eu siga crescendo aqui no clube. Estou me adaptando muito bem e trabalhando muito para conquistar grandes coisas”, comemorou Ryan.

Aos 18 anos, o brasileiro vive os primeiros meses no futebol ucraniano e encara o período no Shakhtar como uma etapa importante para sua evolução profissional. Além dos quatro gols pela equipe sub-19, Ryan já balançou as redes duas vezes pelo sub-21 e também teve oportunidade no elenco principal. Em setembro, estreou pela equipe profissional na vitória por 3 a 0 sobre o Vilkhivtsi, pela Copa da Ucrânia. O jovem também já esteve no banco de reservas em partidas do Campeonato Ucraniano.

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Ryan destacou a importância desse período para sua formação e afirmou estar concentrado em aproveitar as oportunidades e seguir evoluindo no clube.

“Tem sido um período de grande aprendizado. Desde que deixei o Brasil, surgiram algumas coisas, mas eu sempre falei que o meu pensamento é crescer profissionalmente. Eu sei da importância desse período para a minha carreira. São ciclos e eu estou muito focado nisso. Tenho conseguido jogar, desempenhar bem e ajudar o time juntamente com os meus companheiros. A minha expectativa é seguir bem aqui, sempre focado, e que as coisas continuem acontecendo de uma forma positiva, como vêm acontecendo”, completou.

Com quatro gols em uma mesma partida da Uefa Youth League, outros dois pelo sub-21 e já tendo estreado pela equipe principal, Ryan Roberto segue construindo sua trajetória no Shakhtar Donetsk. O atacante encara o período como parte de seu processo de adaptação e crescimento no futebol europeu.