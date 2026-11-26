O Braga confirmou seu favoritismo no Municipal Braga e goleou o KuPS por 4 a 0 nesta quinta-feira, 26, em partida válida pela quarta rodada da Conference League.

O grande nome do confronto foi Pau Victor, que participou diretamente de todos os gols da equipe mandante, balançando as redes uma vez e distribuindo três assistências. Com amplo domínio nas estatísticas, os donos da casa não deram chances ao adversário finlandês.

Controle português e vantagem no primeiro tempo

O Braga iniciou a partida ditando o ritmo através da posse de bola, que terminou em 60% a favor dos mandantes. A superioridade se transformou em vantagem no placar aos 18 minutos, quando Pau Victor marcou o primeiro gol após assistência de Gabriel Martínez Aguilera.

Sem conseguir responder ofensivamente, o KuPS viu os donos da casa ampliarem aos 31 minutos. Desta vez, Pau Victor atuou como garçom e serviu Fra Navarro, que fez o segundo. A equipe visitante ainda recebeu um cartão amarelo com Samuel Pasanen antes do intervalo.

Goleada consolidada na etapa final

Na volta para o segundo tempo, o cenário de domínio se manteve. O Braga registrou um total de 23 finalizações na partida, contra apenas quatro do KuPS, exigindo que o goleiro Kreidl fizesse seis defesas. Aos 71 minutos, o Braga chegou ao terceiro gol com Mario Dorgeles, novamente com passe de Pau Victor.

O destaque da partida continuou ditando o ritmo ofensivo e, aos 82 minutos, deu sua terceira assistência no jogo, desta vez para o gol de Jovan Milosevic, que havia entrado no lugar de Fra Navarro aos 60 minutos, fechando o placar em 4 a 0.

O jogo terminou com um cartão amarelo para o Braga e dois para o KuPS. Com o resultado, o Braga melhora seu retrospecto recente na Conference League.

Contando este jogo, a equipe portuguesa soma duas vitórias, dois empates e uma derrota em suas últimas cinco partidas pelo torneio. Já o KuPS vive situação oposta na competição, acumulando três derrotas, um empate e apenas uma vitória no mesmo recorte de jogos.

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O Braga volta a campo na próxima segunda-feira, 30, contra o Casa Pia, pelo Campeonato Português. O KuPS terá seu próximo compromisso na quinta-feira, 10 de dezembro, quando recebe o CSKA Sofia, novamente pela Conference.