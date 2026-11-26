O Celtic venceu o Torreense por 2 a 1 na tarde desta quinta-feira, 26, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, em partida válida pela quinta rodada da fase de liga da Liga Europa.

Após sair na frente com um gol contra e ceder o empate na primeira etapa, a equipe visitante garantiu o triunfo na reta final do confronto, graças à participação direta de jogadores que saíram do banco de reservas. Com o resultado, os dois times passam a somar os mesmos seis pontos na tabela de classificação.

Vantagem escocesa e resposta rápida

Atuando fora de casa, o Celtic terminou a partida com 63% de posse de bola e 14 finalizações totais. A vantagem no placar, no entanto, veio de um erro do adversário: logo aos 9 minutos de jogo, Javi Vazquez marcou contra o próprio patrimônio, colocando os escoceses em vantagem.

A resposta do Torreense, armado no esquema 4-2-3-1 pelo técnico João Nuno, foi rápida. Aos 19 minutos, Dany Jean balançou as redes e deixou tudo igual no marcador antes do intervalo.

Reservas decidem na reta final

No segundo tempo, o confronto seguiu empatado até os minutos finais, exigindo trabalho dos goleiros — Adriel, do Torreense, terminou o jogo com cinco defesas, enquanto Johnstone, do Celtic, fez duas.

A vitória escocesa foi construída pelas alterações do técnico O’Neill. Aos 84 minutos, Camilo Duran, que havia entrado na vaga de Kasper Hogh, marcou o segundo gol do Celtic. A assistência foi de James Forrest, outro jogador acionado no decorrer da etapa final.

Situação na tabela e próximos compromissos

O triunfo em Portugal altera o cenário das equipes na competição. O Celtic, que iniciou a rodada na 32ª posição com três pontos, chega agora a seis. O Torreense, que era o 22º colocado, permanece com seis pontos. Contando este confronto, o balanço recente de ambos na Europa League é idêntico: duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos.

As duas equipes voltam a campo pela competição na quinta-feira, 10 de dezembro. O Torreense viaja para enfrentar a Real Sociedad, enquanto o Celtic visita o Omonia Nicosia.