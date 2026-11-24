Nas últimas temporadas, o futebol inglês consolidou sua posição como a principal força do cenário europeu de clubes, combinando poderio financeiro, competitividade e resultados expressivos nas competições continentais. Mais do que o protagonismo dos tradicionais gigantes, o chamado Big Six, a Premier League passou a ter representantes de diferentes patamares entre os principais clubes da Europa.

O desempenho esportivo acompanha a expansão financeira da liga. Na temporada 2024/25, os clubes da Premier League somaram £ 6,8 bilhões em receitas, um crescimento de 8% em relação ao período anterior. Entre as equipes que disputaram a competição de forma contínua, o avanço médio foi de 8% entre os clubes de fora do Big Six e de 6% entre os seis integrantes do grupo, segundo o Annual Review of Football Finance 2026, da Deloitte. A comparação considera os participantes regulares da liga e não necessariamente todas as equipes que estiveram fora do Big Six em cada temporada.

No Football Money League 2026, levantamento da Deloitte baseado no faturamento da temporada 2024/25 — e não no valor de mercado das equipes —, nove clubes ingleses aparecem entre os 20 maiores do mundo. O Aston Villa ocupa a 14ª posição, enquanto o West Ham está em 20º. Entre as colocações seguintes, da 21ª à 30ª, aparecem Brighton, Everton, Crystal Palace, Bournemouth, Wolverhampton e Brentford. Ao todo, 15 representantes da Premier League integram as 30 primeiras posições do ranking.

A distribuição das receitas ajuda a dimensionar esse cenário. Os direitos de transmissão renderam £ 3,4 bilhões aos clubes ingleses em 2024/25, crescimento de 2% em relação à temporada anterior. No mesmo período, as receitas comerciais avançaram 13%, alcançando £ 2,4 bilhões, enquanto a arrecadação em dias de jogo ultrapassou pela primeira vez a marca de £ 1 bilhão, com alta de 15%. Apesar da expansão, a concentração financeira permanece: os integrantes do Big Six foram responsáveis por 73% da receita comercial coletiva da liga, segundo a Deloitte.

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“A força financeira da Premier League não está apenas no volume de receitas, mas na capacidade de transformá-las em competitividade. Clubes de médio porte combinam recursos de transmissão, patrocínios e bilheteria para investir em elencos e estrutura. Esse poder amplia suas possibilidades no mercado europeu, mas exige planejamento: faturar mais não garante bons resultados se os gastos não forem bem administrados”, avalia Moises Assayag, sócio-diretor da Channel Associados e especialista em finanças do futebol.

O Aston Villa é um dos exemplos da relação entre crescimento financeiro e desempenho esportivo. Na temporada 2023/24, o clube alcançou a 18ª posição no Football Money League, com € 310 milhões em receitas, alta de 27% na comparação anual. De acordo com a Deloitte, o resultado foi impulsionado pela participação em competições da Uefa e pela evolução do desempenho nas disputas nacionais. Na temporada seguinte, a equipe chegou às quartas de final da Champions League e, em 2025/26, conquistou a Europa League.

O Crystal Palace e o West Ham também integram esse movimento. Enquanto o Palace conquistou a Conference League em 2025/26, os Hammers levantaram o troféu da mesma competição em 2022/23. As conquistas ampliam o histórico de equipes inglesas fora do Big Six que alcançaram o topo continental.

“Quando olhamos para a Premier League, o que chama a atenção é que o poder econômico deixou de ser uma vantagem restrita aos clubes que historicamente disputam os principais títulos. A capacidade de gerar receitas elevadas permite que outras equipes invistam melhor, atraiam jogadores de alto nível e construam elencos capazes de competir em torneios europeus. Mas não é só uma questão de dinheiro: o diferencial está em como cada clube utiliza esses recursos para montar um projeto esportivo consistente. Isso ajuda a explicar por que a força do futebol inglês aparece cada vez mais em diferentes níveis da tabela, e não apenas entre os nomes mais tradicionais”, destaca Claudio Fiorito, CEO da P&P Management, empresa que administra a carreira de mais de 150 jogadores, entre eles o zagueiro Vitor Reis, do Manchester City.

Outro fator que contribui para esse cenário é a ampliação das receitas distribuídas nas competições continentais. Em 2024/25, primeira temporada do novo formato dos torneios masculinos da Uefa, os repasses aos clubes ingleses participantes chegaram a £ 474 milhões, crescimento de 22% em relação ao ciclo anterior, segundo a Deloitte. A participação e o avanço nas competições representam uma fonte adicional de recursos, embora os valores dependam diretamente da classificação e do desempenho esportivo de cada equipe.

O aumento da capacidade de investimento também fortalece a atratividade da Premier League no mercado internacional. Com maior disponibilidade financeira, os clubes ampliam as possibilidades de contratação de jogadores e de negociação com patrocinadores. Esse cenário, por outro lado, coloca em evidência a discussão sobre os mecanismos de controle financeiro e os limites de gastos adotados pelas entidades que organizam o futebol.

“Dificilmente as regras de fair play vão frear esse movimento. Tanto a Uefa quanto a própria Premier League adotaram limites de gastos proporcionais à receita. Quanto mais o clube fatura, mais ele pode gastar. Na prática, esse modelo tende a consolidar a vantagem inglesa, e não a reduzir, já que o faturamento dos clubes pequenos e médios ingleses é superior ao de muitas equipes tradicionais da Europa”, afirma Eduardo Carlezzo, advogado especializado em direito desportivo e sócio do Carlezzo Advogados.

A consolidação de novos protagonistas no futebol europeu passa, portanto, por uma combinação de capacidade financeira, participação em competições continentais e planejamento esportivo. Os levantamentos da Deloitte demonstram que a força econômica da Premier League alcança um número expressivo de equipes para além do Big Six. Já as campanhas e conquistas de Aston Villa, Crystal Palace e West Ham mostram que esse cenário também se reflete dentro de campo. Embora o faturamento amplie as possibilidades de investimento, a construção de projetos esportivos consistentes continua sendo determinante para transformar recursos em resultados.

Confira o ranking dos clubes mais valiosos:

1. Real Madrid (Espanha)

2. Manchester City (Inglaterra)

3. Arsenal (Inglaterra)

4. Paris Saint-Germain (França)

5. Barcelona (Espanha)

6. Chelsea (Inglaterra)

7. Liverpool (Inglaterra)

8. Bayern de Munique (Alemanha)

9. Manchester United (Inglaterra)

10. Tottenham Hotspur (Inglaterra)

11. Inter de Milão (Itália)

12. Newcastle United (Inglaterra)

13. Atlético de Madrid (Espanha)

14. Brighton (Inglaterra)

15. Brentford (Inglaterra)

16. Aston Villa (Inglaterra)

17. Bournemouth (Inglaterra)

18. Juventus (Itália)

19. Crystal Palace (Inglaterra)

20. Borussia Dortmund (Alemanha)