O atacante Emmanuel Emegha, do Chelsea, teve seu veículo arrombado em Londres após a derrota de sua equipe por 4 a 1 para o Leeds United, em Stamford Bridge. O jogador holandês havia sido titular pela primeira vez no Campeonato Inglês e anotado seu primeiro tento pelo time londrino.

De acordo com apurações da imprensa inglesa, o crime ocorreu enquanto o atleta jantava com amigos e familiares depois do confronto. Emegha encontrou o veículo violado e relatou a perda de pertences deixados no interior do automóvel.

Nas redes sociais, o centroavante tranquilizou os torcedores e lamentou o ocorrido. “Primeiro gol, resultado decepcionante, voltaremos mais fortes na sexta-feira. Infelizmente depois do jogo fui roubado. Estou bem e felizmente ninguém se machucou. Obrigado pelas mensagens de apoio”, afirmou.

Contratado junto ao Strasbourg, da França, Emegha abriu o placar no início do confronto, mas a equipe mandante sofreu a virada com gols de Noah Okafor, Dominic Calvert-Lewin e Brenden Aaronson, sacramentando o revés diante da torcida.