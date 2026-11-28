O Aston Villa teve o controle da posse de bola e ficou à frente do placar em duas oportunidades, mas o Ipswich Town mostrou poder de reação para garantir o empate por 2 a 2. A partida, válida pela 12ª rodada do Campeonato Inglês, foi disputada neste sábado, em Portman Road.

O resultado fez os donos da casa ganharem duas posições na tabela de classificação, enquanto os visitantes mantiveram sua sequência de empates.

Vantagem visitante e respostas rápidas

Mesmo atuando fora de casa, o Aston Villa ditou o ritmo e terminou a partida com 66% de posse de bola. A superioridade nos números se transformou em gol aos 16 minutos, quando Alysson Edward Franco da Rocha balançou as redes após assistência de Johan Manzambi.

A vantagem, no entanto, durou pouco. Apenas dois minutos depois, aos 18, Emersonn deixou tudo igual para o Ipswich Town. A equipe visitante continuou finalizando mais e retomou a liderança do placar aos 26 minutos, com um gol de João Gomes, que recebeu passe de Pau Torres.

Empate definitivo e pressão contida

No segundo tempo, o Ipswich Town voltou a buscar o prejuízo. Aos 56 minutos, Leif Davis marcou o segundo gol dos mandantes, aproveitando assistência de Julio Enciso.

O Aston Villa tentou buscar a vitória e acumulou 21 finalizações ao longo do jogo, sendo oito na direção do gol, o que exigiu seis defesas do goleiro Walton.

O placar, porém, não foi mais alterado em um duelo que registrou sete cartões amarelos, sendo cinco para os visitantes e dois para os donos da casa.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o empate, o Ipswich Town, que antes deste jogo era o 17º colocado, sobe para a 15ª posição, agora com 12 pontos. Contando este confronto, a equipe soma três empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos pelo campeonato. Já o Aston Villa passa da 12ª para a 11ª colocação, com 15 pontos, registrando seu quarto empate em uma sequência de cinco partidas invictas na competição (uma vitória e quatro empates).

O Ipswich Town volta a campo na terça, 1º, contra o Coventry City. O Aston Villa joga na quarta, 2, contra o Everton. Ambos os compromissos são válidos pelo Campeonato Inglês.