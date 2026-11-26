A curta trajetória de Alejandro Garnacho pelo Aston Villa ganhou novos contornos de indefinição. Na derrota por 1 a 0 diante do Galatasaray, pela Champions League, na última terça-feira, 24, o ponta argentino ficou de fora dos relacionados para o duelo. Emprestado pelo Chelsea, a presença do jogador de 22 anos nos próximos jogos é uma incógnita, segundo a BBC Sport.

Na partida disputada em Istambul, a comissão técnica do Aston Villa optou por preencher somente 11 vagas no banco de reservas. O regulamento do torneio continental, no entanto, permite a presença de até 12 atletas suplentes. Questionado a respeito da ausência de Garnacho na lista de relacionados para a partida, Unai Emery foi enfático ao justificar a montagem da relação.

“Hoje estavam aqui os jogadores que eu considero os melhores para estarem conosco”, afirmou Unai Emery em entrevista coletiva pós-jogo.

Minutagem reduzida e perspectivas de mercado

O cenário do ponta tem se agravado pelo pouco tempo dentro de campo. Com apenas 95 minutos disputados ao longo de sete aparições na atual temporada, a continuidade da passagem do argentino pelo clube de Birmingham tornou-se improvável para a sequência da janela de transferências.

Sem conseguir sequência competitiva e diante de escolhas táticas que priorizam outros nomes do elenco principal, o atleta avalia os próximos passos para retomar a carreira no futebol europeu. Garnacho, inclusive, apagou todos os conteúdos relacionados ao Aston Villa de suas redes sociais.