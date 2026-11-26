O Tottenham iniciou movimentações nos bastidores para reestruturar o setor ofensivo antes da reabertura do mercado europeu. O clube inglês enviou olheiros em várias partidas para acompanhar de perto o rendimento de Vangelis Pavlidis, centroavante do Benfica, cotado para assumir a vaga de Richarlison. A informação é do jornal português Record.

Aos 28 anos, Pavlidis vive fase de alta produtividade em Portugal. O grego registra 19 gols e quatro assistências em 20 partidas oficiais disputadas nesta temporada. Os números expressivos atraíram a comissão técnica de Roberto De Zerbi, que busca opções com presença física e poder de finalização na grande área para manter a sequência positiva na Premier League, torneio em que a equipe londrina ocupa a décima colocação.

Apesar da sondagem, uma transferência imediata envolve valores elevados. O centroavante possui contrato com o clube de Lisboa protegido por uma multa rescisória estipulada em 100 milhões de euros (cerca de R$ 628 milhões), o que demandará composições financeiras complexas entre as partes para viabilizar um acordo.

Cenário de Richarlison e carências no elenco

A procura por um novo homem de referência coincide com o momento delicado vivido por Richarlison. Recentemente, o atacante brasileiro teve desgaste após negociações que não se concretizaram no início do calendário e pode deixar o time na janela de janeiro. Com Dominic Solanke enfrentando instabilidades físicas, a diretoria dos Spurs intensificou a busca por alternativas ofensivas no continente.