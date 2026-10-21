O Tottenham definiu o centroavante grego Vangelis Pavlidis como prioridade para a janela de transferências de janeiro. No entanto, a diretoria do clube inglês encontrou um obstáculo na pedida do Benfica, que só aceita liberar o atleta pelo valor da multa rescisória.

Segundo o jornal português A Bola, o valor estipulado seria de 118 milhões de libras (aproximadamente R$ 790 milhões de reais). A alta exigência financeira torna a negociação complexa para a equipe comandada pelo técnico Roberto De Zerbi, que busca opções para solucionar a baixa produtividade no ataque.

No início da temporada, nenhum jogador do plantel conseguiu ultrapassar a marca de dois gols marcados na soma de todas as competições oficiais. Contratações anteriores para o setor ofensivo, como Mohammed Kudus e Xavi Simons, ainda não entregaram o rendimento esperado pela comissão técnica.

Quais alternativas são avaliadas para o setor?

Com vínculo vigente junto à equipe de Lisboa até 2029, Pavlidis construiu forte valorização recente no futebol europeu. Na atual temporada, o centroavante tem nove gols marcados e três assistências em dez partidas.

Diante da postura rígida dos dirigentes portugueses, o departamento de futebol dos Spurs começou a mapear opções no mercado internacional, tendo entre os nomes monitorados o atacante Younes Ebnoutalib, do Eintracht Frankfurt.