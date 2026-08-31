Atacante do Tottenham, Richarlison publicou um desabafo em suas redes sociais sobre a possibilidade de voltar ao Everton. Na mensagem, o brasileiro pede que seja tratado com “o mesmo respeito que eu sempre tive pelos Spurs”, completando que quer ter controle sobre seu futuro.

Segundo o portal The Athletic, os clubes estariam negociando, além do brasileiro, a ida de Iliman Ndiaye, ponta de Senegal, ao Tottenham. Os negócios acontecem de forma separada.

“Depois de tudo que eu passei nos últimos anos, decidi que nunca mais decidiriam meu futuro por mim. Eu passei por muita coisa ruim nesses tempo e quase todas elas aconteceram por decisões tomadas por outras pessoas. Pressão, ameaça, retaliações, nada disso me assusta. Já passei por coisas piores… acreditem!”, escreveu o atacante, em seu Instagram.

Richarlison chegou ao clube do norte de Londres em 2022, vindo justamente do Everton. No clube de Liverpool, o brasileiro se tornou “queridinho” da torcida, marcando 53 gols em 153 partidas, em quatro anos no Goodison Park

“Se entrarem em um acordo, entre Spurs e Everton, eu volto pro meu time do coração. Minha intenção era sim voltar ao lugar onde fui muito feliz. Só que as negociações eram do jeito que as pessoas queriam. E não vai ser desse jeito mais. Apesar desse tumulto, eu tenho contrato com spurs e estarei a disposição do clube”, afirmou Richarlison.

Desabafo completo de Richarlison

Depois de tudo que eu passei nos últimos anos, decidi que nunca mais decidiriam meu futuro por mim. Eu passei por muita coisa ruim nesses tempos e quase todas elas aconteceram por decisões tomadas por outras pessoas. Pressão, ameaça, retaliações, nada disso me assusta. Já passei por coisas piores… acreditem!

Sempre deixei claro, em todas as oportunidades, que uma saída minha para outro lugar tinha também de ser boa para o clube. Se não fosse, eu jamais aceitaria… como não aceitei quando tudo aqui estava desmoronando e precisaram de mim. Eu fiquei e dei minha vida. Então, espero que tratem a minha situação com o mesmo respeito que eu sempre tive pelos Spurs e por todas as pessoas que trabalharam comigo neste período. Só não queiram decidir por mim.

Se entrarem em um acordo, entre Spurs e Everton, eu volto pro meu time do coração. Minha intenção era sim voltar ao lugar onde fui muito feliz. Só que as negociações eram do jeito que as pessoas queriam. E não vai ser desse jeito mais. Apesar desse tumulto, eu tenho contrato com spurs e estarei a disposição do clube.