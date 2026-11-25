O Liverpool mantém monitoramento contínuo sobre o zagueiro Jarell Quansah, do Bayer Leverkusen. A diretoria do clube estuda acionar a cláusula de recompra para viabilizar seu retorno a Anfield em 2027. A informação foi divulgada pelo portal britânico TEAMtalk.

Os termos acertados na transferência estipulam uma quantia de recompra fixada em valor superior a 50 milhões de libras (cerca de R$ 382 milhões), segundo a apuração. O mecanismo contratual permanecerá válido até o encerramento da janela de transferências do verão europeu de 2027.

Com isso, a diretoria do clube inglês possui prazo estabelecido para formalizar uma investida caso opte pela reincorporação definitiva do atleta ao elenco profissional. Desde que chegou ao clube alemão em julho de 2025, Quansah soma 59 jogos, seis gols e uma assistência.

Por que a defesa é o foco do planejamento em Anfield?

A atenção sobre a evolução de Quansah integra o planejamento esportivo de longo prazo da comissão técnica para recompor o setor defensivo. Além do conhecimento prévio sobre o ambiente de Anfield, pesa a favor do defensor a sua polivalência táctica em campo, já que pode desempenhar funções tanto como zagueiro central quanto na lateral-direita.

Além de Quansah, a diretoria do Liverpool avalia a contratação em definitivo do zagueiro Ronald Araújo, emprestado pelo Barcelona. O uruguaio soma dois gols e uma assistência em 16 jogos pelos Reds.