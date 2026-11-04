O técnico Andoni Iraola destacou a importância de neutralizar a pressão das arquibancadas no confronto entre Liverpool e Fenerbahçe nesta quarta-feira, 4, pela Champions League. A partida é disputada no estádio Şükrü Saracoğlu, em Istambul, na Turquia, e coloca os ingleses diante de um dos ambientes mais barulhentos do continente europeu.

Durante a entrevista coletiva que antecedeu o duelo, o comandante espanhol ressaltou a necessidade de concentração máxima para resistir ao adversário.

“É sempre difícil vir jogar na Turquia, e precisamos estar muito bem preparados. Eles têm jogadores experientes que sabem como atuar nesta competição. Precisamos tentar acabar com a confiança e o ímpeto que eles podem ganhar graças à torcida”, afirmou Iraola.

Como o Liverpool se prepara para o desafio em Istambul

A meta do time inglês é manter o aproveitamento positivo na fase de liga para assegurar uma vaga direta entre os oito primeiros colocados da tabela unificada da competição. Para este compromisso em território turco, a equipe lida com desfalques importantes, incluindo a ausência do meio-campista Ryan Gravenberch, que se recupera de dores no calcanhar.

“Queremos continuar como temos feito até agora na Liga dos Campeões. É uma boa oportunidade para chegar aos 12 pontos e terminar entre os oito primeiros”, destaca Iraola.

A estratégia desenhada pela comissão técnica prioriza o controle de posse e a solidez tática desde os minutos iniciais, impedindo que o Fenerbahçe utilize a atmosfera das arquibancadas como catalisador de pressão ofensiva.