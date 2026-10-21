O atacante Rio Ngumoha, de 18 anos, foi um dos principais destaques do Liverpool na vitória de virada por 4 a 3 sobre o Villarreal, em partida realizada no estádio de Anfield pela Champions League. No duelo, o atleta deu duas assistências diante do clube espanhol. Após o apito final, o capitão e zagueiro Virgil van Dijk elogiou a atuação do atleta, além de destacar o acolhimento que ele está recebendo do elenco.

“Eu diria que Cody (Gakpo) definitivamente faz parte disso. Todos estão contribuindo, mas para ele trabalhar com o Mo (Salah) no ano passado foi obviamente fundamental. O Mo era um dos melhores pontas do clube e tinha experiência em tudo”, iniciou Van Dijk.

“Então por que não absorver todas as informações e mostrá-las em campo, demonstrando suas próprias qualidades? Acho que ele mostrou isso nesta temporada, mas ainda há muito mais por vir. Ele é muito dinâmico em alguns momentos e provou isso novamente. Ele foi uma ameaça constante e o zagueiro deles teve dificuldades”, complementou.

Elogios de Iraola

Além de Van Dijk, o técnico Andoni Iraola elogiou a atuação de Ngumoha diante do Villarreal. O espanhol admitiu satisfação com a atitude do jovem atacante, além de analisar a forma como vem jogando nas últimas partidas.

“Estou satisfeito com a atitude dele, porque ele está empenhado em melhorar os aspectos que achamos que ele precisa aprimorar. Ele quer acrescentar mais recursos ao seu jogo. Ele tem alternado bastante entre os lados e tem jogado muito pela direita ultimamente. Agora ele está se sentindo muito à vontade e está até arriscando alguns chutes com o pé esquerdo, que ainda não resultaram em gols, mas ele está chegando lá”, iniciou Iraola em entrevista coletiva.

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“Se ele conseguir acrescentar esses pequenos detalhes ao seu jogo, isso o colocará em uma posição ainda melhor. O lado bom do Rio é que ele ainda tem 18 anos, ainda não é um jogador completo. Ele ainda pode evoluir, o que também é ótimo para nós, e espero que continue nesse mesmo caminho. Nem sempre será assim. Ele terá altos e baixos nesse processo, mas estou satisfeito porque, em termos de atitude, vejo que ele está em um ótimo momento”, finalizou.

Reação após início difícil em Anfield

Apesar do resultado positivo, o Liverpool enfrentou instabilidade no setor defensivo logo nos minutos iniciais, quando o adversário abriu vantagem no placar. Van Dijk comentou a dificuldade inicial encontrada pela equipe antes de garantir a virada em casa.

“Foi um começo terrível. Acho que o ditado é que você luta uma batalha difícil e, como zagueiro, é muito difícil se recuperar disso. Eu tentei, mas foi um dia ruim para mim, pessoalmente, mas fazemos isso juntos, com 11 jogadores. Conseguimos reverter a situação e isso é o mais importante”, analisou.