O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, expressou insatisfação com o desempenho defensivo de sua equipe após a derrota por 3 a 2 para o Fenerbahçe, no Estádio Şükrü Saracoğlu, em Istambul, pela Champions League. Os ingleses lideraram o placar duas vezes com gols de Trey Nyoni e Alexander Isak, mas sofreram a virada dos mandantes turcos.

“Foram gols bobos, confusos, foi uma falta, e até bastante longe do gol, a bola passa pela barreira, erros que podem levar ao último gol sofrido. É um lançamento longo, a primeira fase está controlada, mas depois surge uma bola muito baixa e Muriqi ganha a disputa”, iniciou Iraola.

“No segundo, penso que é o Cody [Gakpo] quem toca na bola mesmo à frente do Ali. Imagino que no estádio fosse quase impossível comunicar, porque havia muito barulho. Até para mim era difícil dar qualquer tipo de instrução. Imagino que também fosse complicada a comunicação entre o Ali e o Cody”, finalizou.