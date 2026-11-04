O técnico Andoni Iraola ressaltou a importância de conceder oportunidades para jovens atletas no Liverpool. Em entrevista coletiva, o treinador analisou os minutos dados aos jogadores, com destaque para os pontas Rio Ngumoha e Lewis Koumas e o meio-campista Trey Nyoni.

“Acho que os jovens já estão jogando. Às vezes, não se trata apenas de jogar 90 minutos e depois mais 90. Talvez, em um dia, você precise nos ajudar por 20 minutos e, em outro, precise ser titular e jogar 65. No dia seguinte, talvez não jogue, mas, no outro, jogue a partida inteira. Isso exige mais resistência, porque, às vezes, quando você é jovem, pensa que não vai se cansar, mas não é bem assim”, iniciou Iraola em entrevista coletiva.

“Você precisa desenvolver essa resistência física. É preciso fazer um grande esforço a cada três ou quatro dias. Acho que eles estão nesse processo. Os jovens jogadores, Rio [Ngumoha], Trey [Nyoni], [Lewis] Koumas, todos estão participando. Eles estão acumulando jogos importantes e ganhando minutos em campo. Estou satisfeito com a evolução deles”, completou.