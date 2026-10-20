O Liverpool viveu uma tarde de fortes emoções nesta terça-feira, 20, em Anfield. Pela terceira rodada da fase de liga da Champions League, os ingleses viram o Villarreal abrir dois gols de vantagem, mas buscaram uma virada espetacular para vencer por 4 a 3.

Com o resultado, a equipe comandada por Andoni Iraola mantém o aproveitamento perfeito na competição, chegando a três vitórias consecutivas.

Susto inicial e erro na defesa

A postura ofensiva dos visitantes surpreendeu os donos da casa logo nos minutos iniciais. Aos quatro minutos, o zagueiro Van Dijk tentou um recuo de cabeça e entregou a bola nos pés de Georges Mikautadze, que não perdoou e abriu o placar para o Villarreal.

Ignorando a pressão da torcida mandante, o Submarino Amarelo continuou atacando com qualidade e ampliou a vantagem aos 29 minutos. Após bonita troca de passes, Nathan-Dylan Saliba deixou Sergi Cardona na cara de Alisson, e o lateral apenas deslocou o goleiro brasileiro para fazer 2 a 0.

Reação fulminante antes do intervalo

O cenário adverso obrigou o Liverpool a adiantar suas linhas e pressionar. Aos 36 minutos, a reação começou: após cobrança de escanteio da direita, Alexis Mac Allister se antecipou à marcação e marcou de cabeça.

O gol inflamou Anfield, e os donos da casa quase empataram em um chute de fora da área do próprio Mac Allister, que passou raspando a trave. A insistência surtiu efeito nos acréscimos. Aos 47, Rio Ngumoha cruzou da esquerda e Ronald Araújo apareceu como um foguete para testar para o fundo das redes, levando o 2 a 2 para o vestiário.

Virada, domínio e consolidação

Na volta para a segunda etapa, o técnico Andoni Iraola promoveu a entrada de Florian Wirtz no lugar de Araújo, e o Liverpool passou a amassar o adversário, refletindo sua superioridade na posse de bola (53%) e no total de finalizações (22 contra 14). Aos 17 minutos, Nyoni acertou a trave esquerda de Gulácsi.

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Pouco depois, aos 20, a virada se concretizou: Ngumoha fez grande jogada pela direita, deixou a marcação para trás e cruzou rasteiro para Mac Allister bater de primeira na pequena área. Sem diminuir o ritmo, os ingleses chegaram ao quarto gol aos 23 minutos, quando Cody Gakpo rolou para Wirtz dominar sozinho e ampliar a contagem.

Tensão final e situação na tabela

O Villarreal, que havia recuado e parado de jogar após sofrer a virada, tentou uma cartada final na base da raça. Aos 42 minutos, Ayoze Pérez cruzou da direita, a defesa inglesa afastou mal e Tani Oluwaseyi chapou para a rede, diminuindo para 4 a 3.

Apesar da pressão nos acréscimos, o Liverpool segurou o resultado e garantiu os três pontos.Com a vitória, o Liverpool, que era o quinto colocado antes da rodada, chega a nove pontos em três jogos e segue com 100% de aproveitamento na Champions League.

Já o Villarreal permanece com três pontos, amargando sua segunda derrota no torneio. O próximo compromisso dos Reds será no domingo, 25, contra o Brighton and Hove, pelo Campeonato Inglês. O Submarino Amarelo volta a campo no sábado, 24, quando visita o Valencia, pelo Campeonato Espanhol.