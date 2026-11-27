Mesmo com o Real Madrid liderando a fase de liga da Champions League com 100% de aproveitamento após cinco rodadas, o técnico José Mourinho rejeitou o peso dado às projeções estatísticas na disputa pelo título europeu.
Durante entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, 27, véspera do duelo contra o Alavés pelo Campeonato Espanhol, o treinador português criticou de forma contundente os modelos matemáticos conhecidos como “supercomputadores”.
Com 15 pontos somados em cinco partidas — à frente de Paris Saint-Germain (13) e Como (12) —, o clube merengue viu sua probabilidade estimada de título saltar de 4,4%, no início da temporada, para 11,2%. Na liderança do ranking estatístico aparece o Arsenal, com 18% de chances de levantar o troféu. Para Mourinho, contudo, os algoritmos ignoram variáveis decisivas do futebol mata-mata.
“A Liga dos Campeões são detalhes. Olha para o Bayern, que perdeu o [Harry] Kane, olha para o PSG… É possível chegar aos jogos decisivos sem jogadores importantes. Há quem diga que somos candidatos, depois há o supercomputador de inteligência artificial… uma merda”, disparou o comandante português, provocando risos entre os jornalistas presentes na sala de imprensa em Valdebebas.
Foco na vaga direta e alerta com o calendário
Bicampeão europeu como treinador (por Porto, em 2003/04, e Inter de Milão, em 2009/10), Mourinho reforçou que o cenário atual da competição ainda é precoce para qualquer previsão de favoritismo. O principal objetivo imediato da comissão técnica é assegurar a classificação direta às oitavas de final — reservada aos oito primeiros colocados da tabela geral — para evitar o desgaste físico de disputar os playoffs de repescagem em fevereiro.
“Na Liga dos Campeões ainda é muito cedo, não sabemos como vamos chegar às eliminatórias. Não quero disputar a repescagem, temos tantos jogos… Depois há a Supercopa, em princípio dois jogos, e também a Copa do Rei. Estamos perto, com três ou quatro pontos já está garantida a passagem”, avaliou.
Enquanto administra a liderança continental nas três rodadas restantes da fase inicial da Champions, o Real Madrid concentra suas atenções na disputa doméstica.
Em sua segunda passagem pelo comando do clube espanhol, Mourinho prepara a equipe para enfrentar o Alavés neste fim de semana no Santiago Bernabéu em busca de encostar na ponta de LaLiga, onde os madridistas ocupam a vice-liderança, três pontos atrás do líder Barcelona.