O Liverpool respirou aliviado nesta sexta-feira, 27, com a confirmação de que o atacante espanhol Víctor Muñoz não sofreu lesão estrutural no joelho. O atleta de 23 anos deixou o campo com dores durante a vitória por 3 a 0 sobre o Club Brugge, pela Champions League, na última quarta-feira, 25. Em entrevista coletiva, o técnico Andoni Iraola detalhou a situação.
“A boa notícia é que, após examiná-lo, não há nenhum problema estrutural no joelho, está tudo bem, mas ele sofreu uma pancada feia. Ele não treinou hoje, mas quer tentar amanhã, e veremos como estará”, comentou Iraola.
O que aconteceu na partida
O lance ocorreu aos 42 minutos da etapa inicial na Bélgica, quando Muñoz arrancou em velocidade até a grande área e sofreu uma pancada joelho com joelho com o defensor Jorne Spileers. Apesar de recusar a maca móvel, o atacante precisou de apoio médico para se deslocar até o banco de reservas.
Situação física para o Dérbi de Merseyside
Muñoz passará por uma reavaliação no treino de sábado para saber se reúne condições de figurar entre os relacionados para o Dérbi de Merseyside, que acontece neste domingo, 29, às 9h (de Brasília). Titular em sete das 14 partidas disputadas nesta temporada, o atacante soma três gols marcados pela equipe.