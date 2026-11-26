O zagueiro Tosin Adarabioyo, hoje no Tottenham, saiu em defesa de seu ex-companheiro de equipe Cole Palmer nesta quinta-feira, 26. Durante a inauguração de seu novo empreendimento comercial em Londres, o defensor rebateu críticas sobre o rendimento recente do meia do Chelsea e rechaçou as dúvidas levantadas sobre o compromisso do atleta com a seleção inglesa.

Em entrevista ao jornal The Independent, Adarabioyo foi enfático ao defender o amigo sobre as insinuações de que o meia não prioriza a equipe nacional sob o comando de Thomas Tuchel. Durante sua fala, o zagueiro afirmou que “ninguém pode falar mal” do meia.

“Ninguém pode falar mal do Cole [Palmer]. Para mim, ele é um dos melhores jogadores que já vi. Vocês podem dizer o que quiserem. Honestamente, vocês podem dizer o que quiserem. Ele é um jogador de alto nível. Ele vai continuar melhorando”, afirmou Adarabioyo ao The Independent.

Elogios ao desempenho na Premier League

Com laços criados nas categorias de base do Manchester City e reforçados na convivência recente em Londres, o defensor destacou que o atleta vive um patamar diferenciado no futebol britânico.

“Sim, com certeza. Claro que fiquei surpreso [com ele ter ficado de fora da última convocação da Inglaterra] . Para mim, ele é o melhor camisa 10 da Premier League”, declarou o zagueiro.

Inauguração comercial em Londres

As declarações foram concedidas durante a abertura da Card Cop, loja física voltada para cartões esportivos colecionáveis criada pelo zagueiro em Borough Yards. O evento na capital britânica reuniu convidados e marcou a apresentação do negócio mantido pelo defensor.